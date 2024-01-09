الجيش الروسي يدمر مراكز أوكرانية للقيادة والمراقبة
قال الجيش الروسي، إن مقاتلات مجموعة القوات المركزية دمرت، اليوم الثلاثاء، 4 مراكز للقيادة والمراقبة و3 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنولمانسك.
وأفاد ليونيد شاروف، مسؤول التواصل في مجموعة قوات المركز، أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات المسلحة الروسية، ضرب أيضًا منطقتين تتمركز فيهما معدات أوكرانية ومواقع الألوية 13 و63 و100 من القوات المسلحة الأوكرانية.
وضرب الجيش الروسي، في وقت سابق، موقع اجتماع قادة وحدات لواء الدفاع الإقليمي 101 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودمّر الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الروسية، معاقل ونقاط تمركز معدات القوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات تورسكوي ويامبولوفكا وتشيرفونايا ديبروفا.
وفقدت أوكرانيا في يوم واحد، أمس الاثنين، حوالي 230 عسكريًا في اتجاه كراسني ليمان، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.
وقال الجيش الأوكراني، إن روسيا شنت هجوما صاروخيا كبير النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية في الساعات الأولى من يوم الاثنين، مضيفا أن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية.
وكتبت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيلغرام "كييف، احتموا!"، قائلة إن العاصمة مهددة بهجوم صواريخ باليستية.
وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في كريفي ريه وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وخملنيتسكي، إن مدنهم أيضا تواجه "هجوما صاروخيا كبيرا" تشنه روسيا.