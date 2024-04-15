"وول ستريت جورنال": مساعدات الشركاء جنبت إسرائيل كارثة الهجوم الإيراني

وتقول الصحيفة إنه كان من الممكن أن يكون الضرر كارثيًّا على إسرائيل، مشيرة إلى أنه كما تبيَّن فيما بعد، فقد تم اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية جميعها تقريبًا.

وأضافت الصحيفة أن هذا النجاح يعود إلى مزيج من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتطور والمساعدات الحاسمة التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الغربيين والعرب.

وتابعت: "لقد لعبت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية والأردنية دورًا مهمًّا بشكل خاص في إسقاط الطائرات دون طيار، وتم تدمير معظم الطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية قبل أن تصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان الرد على ما يعتبر "واقعًا إستراتيجيًّا جديدًا" أنشأه أول هجوم عسكري مباشر لإيران على الأراضي الإسرائيلية منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

واعتبرت الصحيفة أن الرد بقوة على الأراضي الإيرانية من جانب إسرائيل قد يؤدي إلى عمليات انتقامية أكثر تدميرًا، لكن عدم الرد على الإطلاق، أو بشكل ضعيف للغاية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تآكل الردع؛ ما يجعل إسرائيل وغيرها أكثر عرضة للهجمات الإيرانية المستقبلية.

ونقلت الصحيفة عن المحلل الإسرائيلي نداف بولاك قوله "لقد بدأت إيران مرحلة جديدة حيث توقفت عن الاختباء خلف وكلائها وأصبحت الآن معرضة لهجوم مباشر من إسرائيل".