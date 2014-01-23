طرفا الصراع في جنوب السودان يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

أديس أبابا - قالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايجاد) التي تقوم بالوساطة في الصراع في جنوب السودان إن من المقرر أن توقع حكومة جوبا والمتمردين اتفاقا لوقف إطلاق النار في وقت لاحق الخميس.

يأتي هذا بعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء القتال الذي قسم البلاد ودفعها الى شفا حرب أهلية.

وقال متحدث باسم المتمردين في اديس ابابا حيث تجري المحادثات إن "من المرجح جدا" أن يوقعوا اتفاقا بعد الظهر. وكان الجانبان قد صرحا في وقت سابق بأنهما اقتربا من عقد اتفاق ولكن الخلافات أجلت التوقيع.

وقالت (ايجاد) في رسالة نصية بعثت بها للصحفيين "مراسم توقيع اتفاقات بين الأطراف في جنوب السودان بشأن وقف الأعمال القتالية ومسألة المعتقلين ستجري في فندق شيراتون."