القاهرة تنتقد واشنطن لعدم دعوتها للقمة الأمريكية- الإفريقية

القاهرة- عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن استغراب بلاده الشديد من قرار الولايات المتحدة عدم دعوتها إلى القمة الأمريكية - الإفريقية التي ستعقد في آب / أغسطس في واشنطن، خاصة أن هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الإفريقي وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية.

ووصفت وزارة الخارجية القرار بـ "الخاطئ" و"قصير النظر".

ودعا الرئيس باراك اوباما، الثلاثاء، قادة 47 دولة إفريقية إلى المشاركة في قمة تعقد في البيت الأبيض في الخامس والسادس من آب / أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة الأمريكية.

وعلقت واشنطن جزئيا مساعداتها لمصر في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ولم توجه الدعوة أيضا إلى زيمبابوي والسودان ومدغشقر.

وفترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

وكان الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر بعيد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.