من أعمدة الحزب الديمقراطي.. وفاة ديان فينشتاين عميدة "الشيوخ" الأمريكي‎

توفيت عميدة مجلس الشيوخ الأمريكي ديان فينشتاين، التي تعدّ شخصية تاريخية في الحزب الديمقراطي، عن عمر يناهز 90 عاماً، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.

وكانت فينشتاين أول امرأة تشغل منصب عمدة سان فرانسيسكو، قبل أن تشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا لأكثر من 30 عاماً، وعُرفت بأنها سياسية عنيدة وشخصية مؤثّرة في مجلس الشيوخ.

لكنّها تعرّضت لانتقادات من يسار الحزب الديموقراطي منذ عدّة أشهر، بعد تحقيق صحافي سلّط الضوء على تدهورها المعرفي.

وأعلنت فينشتاين اعتزالها السياسة في شباط/فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها لن تترشح مرة أخرى في انتخابات العام 2024.

وأشاد الرئيس جو بايدن بصفات ديان فينشتاين "الصديقة المقرّبة"، لافتاً بشكل خاص إلى دورها كرائدة للمرأة في السياسة.

شغلت فينشتاين منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو لمدة عشر سنوات، بعد اغتيال سلفها جورج موسكون والسياسي هارفي ميلك، وهي مأساة تمكّنت خلالها هذه المرأة من إظهار تصميمها.

وكانت قد دعمت حرب جورج دبليو بوش في العراق، وبرزت كعضو مؤثّر في لجنة الاستخبارات. واشتهر تقريرها المؤلّف من آلاف الصفحات، الذي يوضح أكاذيب وكالة الاستخبارات المركزية بشأن التعذيب في سياق "الحرب على الإرهاب".