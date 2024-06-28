خبراء روس: صعود اليمين وترامب أجبر زيلينسكي على وضع "خطة للتسوية"

قال خبراء روس إن صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وارتفاع حظوظ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أجبرا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على وضع "خطة تسوية" لإنهاء الصراع مع روسيا.

وأضافوا أن إدارة كييف تريد أن تكون جاهزة بمبادرة منطقية للتسوية لتقدمها للمرشح الرئاسي دونالد ترامب في حال نجح بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قال زيلينسكي إن بلاده لا تريد إطالة أمد الحرب لسنوات، مقرا بضرورة الحوار مع روسيا.

وأضاف: "لم يكن لدي أي حوار معهم (الروس) خلال هذا الوقت، إذا حدث هذا في الظل، فهذا لا يتعلق بنا. نريد أن نفعل ذلك بشكل علني".

من جهته، قال الباحث في الشؤون السياسية إيغور بورونوف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الانتخابات في أوروبا وتوقعات صعود اليمين لن تكون مريحة لفريق زيلينسكي، رغم أنه متأكد من أن الإدارات الجديدة قد تدعم كييف، لكنها ستكون حذرة أكثر وستدفع للتسوية".

وأضاف: "لذلك يسارع زيلينسكي بتوجه سياسي جديد لوضع تصور منطقي لحل الأزمة مع الأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية على الأرض؛ لأنه بات يدرك أن الأراضي التي أخذتها روسيا لن تعود إلا بصدام مباشر بين روسيا والناتو، وهذا لن يحدث رغم محاولاته السابقة زعزعة الوضع".

وأوضح بورونوف: "هذا الإدراك جاء بعد عدة مواقف وتغيرات، أولها وضوح الغرب مع كييف بشكل قاطع في ملف الانضمام إلى الناتو، بالإضافة إلى النتائج المتوقعة للانتخابات في أوروبا، وكذلك حظوظ المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "هناك من قدم لزيلينسكي نصيحة لأخذ هذا التوجه للحفاظ على نظامه، وإمكانية تقبل إدارة ترامب في حال فوزه لإدارة زيلينسكي ودعمها بما يحفظ الحد الأدنى من الأهداف الكبيرة التي وضعها الرئيس الأوكراني".

زعيم جديد للبيت الأبيض

رأى الخبير في الشؤون الأوكرانية سيرغي ناركيزوف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن" فكرة قدوم زعيم جديد للبيت الأبيض دفعت زيلينسكي لاستباق الأحداث وتجهيز أوراقه لطرحها على الرئيس الأمريكي الجديد".

وتابع أن زيلينسكي "ربما وصل إلى قناعة بالتغييرات السياسية القادمة في الغرب، ولا يريد أن يكون منبوذا ومن دون مشروع واضح ومقبول".