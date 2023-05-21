بدء التصويت في الانتخابات العامة باليونان وتوقعات بإجراء جولة ثانية

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش). ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت أقل من عشرة ملايين بقليل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطية الجديدة سيحصل على ما بين 31 و38 في المئة يليه حزب المعارضة اليساري سيريزا. ويقول القائمون على استطلاعات الرأي إن أي حزب يحتاج إلى أكثر من 45 في المئة ليحقق فوزا مباشرا.

وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل. وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا من الزمان.

وفي حالة عدم فوز أي حزب ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو للأحزاب الثلاثة الكبرى تفويضا لمدة ثلاثة أيام لكل حزب لتشكيل حكومة. وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق ستعين الرئيس حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.