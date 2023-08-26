أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي غداة طرد سفير فرنسا

وفي كلمة أمام الحشد، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إن "النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في النيجر".

ومضى قائلًا: "أنتم من ستخرجونهم"، مردفًا: "لطردهم لا تذهبوا إلى سفارتهم، فبعد عودة الجميع إلى ديارهم، سينتهي بهم الأمر بالمغادرة".

وتم تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قراره طرد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي؛ لعدم استجابته "لدعوة" من وزارة الخارجية من أجل "مقابلة"، إضافة إلى "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".

وردت وزارة الخارجية الفرنسية على القرار معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرّرت بعد الانقلاب فرض عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر، وتعليق عضويتها في المنظمة الإقليمية، كما هدّدت بالتدخل عسكريا من أجل إعادة محمد بازوم إلى منصبه.

جهود دبلوماسية

وتستمر الجهود من أجل التوصل إلى حلّ دبلوماسي، حيثُ زار مبعوثان جزائريان المنطقة، كما التقت، السبت، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي مسؤولي "إكواس" في أبوجا، عاصمة نيجيريا التي تتولى رئاسة المنظمة.

واتهم حكام نيامي الجدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بأنها تابعة لفرنسا التي تنشر 1500 عسكري في النيجر، وقد شاركت القوات الفرنسية قبل الانقلاب في مكافحة الجماعات الجهادية الناشطة منذ سنوات في هذا البلد وفي جزء كبير من منطقة الساحل.