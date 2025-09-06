"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال

الرئاسة الروسية: النظام العالمي يمر بفترة تحول شاملة

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوفالمصدر: وكالة تاس الروسية
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 5:40 ص

أكدت روسيا أن العالم يمر بفترة تحول، إذ يتم تغيير نظام العلاقات الدولية والقانونية والاقتصادية بأكمله.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد مبادرة الصين بشأن الحكم العالمي الجديد، التي تم طرحها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن".

 واعتبر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته الأخيرة للصين، في 3 سبتمبر/ أيلول، أن مبادرة الحوكمة العالمية، التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، أتت في الوقت المناسب، وتهدف إلى بناء علاقات إيجابية بين مختلف الدول.

وأوضح: أود أن أشيد بشكل خاص بالمبادرة الصينية للحوكمة العالمية. يبدو لي أنها جاءت في الوقت المناسب، والأهم من ذلك أنها تهدف لبناء علاقات إيجابية بين الدول التي اجتمعت بالقمة في الصين، شركائنا المحتملين، الذين لا يرغبون حالياً بإعلان هذه الشراكة.

