"الطاقة الذرية" تلزم إيران بالتعاون مع تحقيق في آثار اليورانيوم

قال دبلوماسيون حضروا تصويتا جرى خلف أبواب مغلقة، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، اليوم الخميس، قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجها لإيران بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015؛ لأن طهران تطالب بإنهائه.

وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران، وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.