روبيو: ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روبيو أمام صحافيين في إسرائيل إن ترامب أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددًا آخر الأسبوع المقبل في نيويورك" حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب فرانس برس.

وقال ترامب أمس الاثنين، إن "الكراهية بين بوتين وزيلينسكي لا يمكن تصورها، وهما يرفضان التحدث إلى بعضهما البعض"، مضيفًا: "أودّ إيقاف الحرب في أوكرانيا لكن الأمر يبدو صعبًا".

وأقر ترامب، بصعوبة وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين لا يريدان رؤية بعضهما.

وطالب الرئيس الأمريكي أوروبا بتشديد عقوباتها ضد روسيا وأن تكون أكثر تناغمًا مع الولايات المتحدة، مشددًا على أنه "لا يمكن أن تستمر أوروبا في شراء النفط من روسيا ثم تطالبنا بعقوبات".