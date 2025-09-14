حصيلة ضحايا الاحتجاجات في نيبال ترتفع إلى 72 قتيلا

أعلنت الحكومة المؤقتة في نيبال أن عدد ضحايا الاحتجاجات العنيفة المناهضة للفساد التي جرت في البلاد هذا الأسبوع ارتفع إلى 72 قتيلاً.

وقال السكرتير الأول للحكومة إيكنارايان أريال في بيان إنّ "72 شخصا لقوا حتفهم، فيما يتلقّى 191 آخرين العلاج". وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 51 شخصا على الأقل.

وكانت البلاد شهدت أسوأ اضطرابات خلال عقود، عندما اندلعت مظاهرات احتجاجاً على حظر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما دفع السلطات إلى التراجع عن القرار، إلا أن المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على الفساد أيضاً استمروا في التظاهرات التي تخللتها أعمال شغب؛ ما أدى إلى إسقاط الحكومة.

وعيّن الرئيس النيبالي رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي رئيسة مؤقتة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.