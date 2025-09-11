logo
"هاكر" تركي يجري مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي (صورة)

وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتسالمصدر: رويترز
تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لموقف محرج، بعد أن حصل هاكر تركي على رقم هاتفه الشخصي وأجرى معه مكالمة فيديو قصيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

صورة نشرها الهاكرز التركي من محادثته مع كاتس

وأوضحت المصادر أن كاتس أجاب على المكالمة، لكن بمجرد أن بدأ الهاكر بسبه وإطلاق عبارات مسيئة، أغلق الوزير الخط فورًا.

ومع ذلك، تمكن المتصل من التقاط لقطة شاشة لكاتس ونشرها على الإنترنت مع رقم هاتفه، وفق الصحيفة.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الوزير لمس عن طريق الخطأ زر الرد على المكالمة، التي استمرت بضع ثوان فقط، مشيرة إلى أن كاتس تلقى آلاف الرسائل المليئة بالكراهية والتهديدات بالقتل.

ويحتفظ كاتس بالرقم الهاتفي نفسه منذ سنوات، رغم تعرضه للتسريب سابقًا، وفق الإعلام الإسرائيلي. 

وعلق وزير الدفاع على الحادثة بالقول: "عصابات متطرفة منظمة من دول مختلفة حول العالم تتصل بهاتفي الشخصي غير المصنف، وتترك رسائل كراهية وتهديدات. ليواصلوا الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بتصفية قادتهم الإرهابيين".

