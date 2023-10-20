أردوغان يدعو إسرائيل إلى وقف "الإبادة الجماعية" في غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وحث أردوغان، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة.

وقال إن إسرائيل تستفز أطرافا غير إقليمية بدلا من التراجع عن أخطائها في غزة، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من "فورة الجنون" التي تدعمها قوى ووسائل إعلام غربية.

وقال أردوغان: "أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين، ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور".

وأضاف أن أنقرة تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى "نقطة اللاعودة".

وتابع أردوغان: "من الواضح أن الأمن لا يمكن أن يتحقق بذبح الأطفال والنساء والمدنيين، وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس... الوحشية لا تجلب الرخاء".

وعلى صعيد متصل، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بحثا خلاله ما قالت الرئاسة التركية إنها "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، وسبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان، إن أردوغان أبلغ السيسي بأن "الصمت الغربي" على قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة يؤدي إلى تفاقم الوضع في غزة.

وأضاف أردوغان بحسب البيان أن إجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن تركيا ستسعى لتحقيق السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية في أسرع وقت ممكن.