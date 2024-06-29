إيران.. الكشف عن أعداد أوراق الاقتراع الباطلة في الانتخابات الرئاسية
أظهرت الإحصائيات الأولية، ارتفاع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت الجمعة، وأُعلنت نتائجها السبت.
ومن بين حوالي 24 مليونا و735 ألفا و185 ورقة اقتراع، أي نحو نصف إجمالي أوراق الاقتراع، بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و256 ألفا و959 صوتا.
وبذلك تمثل نسبة أوراق الاقتراع الباطلة 5.8%.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن الانتخابات ستحسم في الجولة الثانية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، بين سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان.
وأوضحت أن "عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلغ 42 مليونا ونصف المليون".
وكانت وزارة الداخلية قالت إنه يحق لنحو 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.