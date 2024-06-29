إيران.. الكشف عن أعداد أوراق الاقتراع الباطلة في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن الانتخابات ستحسم في الجولة الثانية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، بين سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان.

وأوضحت أن "عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلغ 42 مليونا ونصف المليون".

وكانت وزارة الداخلية قالت إنه يحق لنحو 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.