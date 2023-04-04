أوكرانيا تسخر من إعلان روسيا السيطرة على باخموت

انتقدت كييف "المزاعم الروسية" بأنها استولت على شرق باخموت، الاثنين، قائلة إن القوات الروسية رفعت علم النصر على "مراحيض"، وإن القوات الأوكرانية صدت نحو 20 هجوماً على طول خط المواجهة في المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب تعبيرها.

وتدور في باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب التي دخلت عامها الثاني، إذ وقعت خسائر كبيرة في كلا الجانبين ودمرت عمليات القصف جزءاً كبيراً من المدينة.

وأعلن يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، في وقت متأخر أمس الأحد، أن قواته رفعت العلم الروسي على المبنى الإداري للمدينة رغم أن جنوداً أوكرانيين ما زالوا متمركزين في بعض المواقع في غربها.

وقال بريجوجن: "من وجهة نظر رسمية، استولينا على باخموت".