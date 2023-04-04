أوكرانيا تسخر من إعلان روسيا السيطرة على باخموت
انتقدت كييف "المزاعم الروسية" بأنها استولت على شرق باخموت، الاثنين، قائلة إن القوات الروسية رفعت علم النصر على "مراحيض"، وإن القوات الأوكرانية صدت نحو 20 هجوماً على طول خط المواجهة في المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب تعبيرها.
وتدور في باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب التي دخلت عامها الثاني، إذ وقعت خسائر كبيرة في كلا الجانبين ودمرت عمليات القصف جزءاً كبيراً من المدينة.
وأعلن يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، في وقت متأخر أمس الأحد، أن قواته رفعت العلم الروسي على المبنى الإداري للمدينة رغم أن جنوداً أوكرانيين ما زالوا متمركزين في بعض المواقع في غربها.
وقال بريجوجن: "من وجهة نظر رسمية، استولينا على باخموت".
لكن الجيش الأوكراني قال إن القتال ما زال مستمراً حول المبنى الإداري للمدينة وكذلك في بلدات أخرى مجاورة.
وقال متحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية لـ"رويترز: "باخموت أوكرانية ولم يستولوا على أي شيء، وهم بعيدون جداً عن تحقيق ذلك".
وأضاف المتحدث سيرهي تشيريفاتي عبر الهاتف: "لقد رفعوا العلم على مراحيض. رفعوه في مكان مجهول، علقوا قطعة قماش وقالوا إنهم استولوا على المدينة. حسناً، لندعهم يعتقدون أنهم استولوا عليها".
من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان مسائي، إنها صدت 45 هجوماً روسياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإن باخموت كانت "مركز العمليات" إلى جانب مدينتي أفدييفكا ومارينكا إلى الجنوب.
وقالت في منشور على فيسبوك: "يحاول العدو أن يبسط سيطرته الكاملة على مدينة باخموت. القوات الأوكرانية صدت ما يقرب من 20 هجوماً للعدو على طول خط الجبهة".