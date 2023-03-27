رئيسة الوزراء الفرنسية ستبحث سبل التهدئة مع قادة المعارضة
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ، في 3 نيسان/أبريل، المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيها تلك المعارِضة، بالإضافة إلى ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".
ومن المقرر كذلك أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحته رئيسة الوزراء.
يأتي ذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد، في 16 آذار/مارس، من دون التصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وجاءت تصريحات بورن قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر، الثلاثاء، للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: "علينا أن نجد السبيل الصحيح، ونحتاج إلى تهدئة الأمور".
وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميًا، الأسبوع الماضي، صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.
ويوم الأحد، دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.