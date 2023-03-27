رئيسة الوزراء الفرنسية ستبحث سبل التهدئة مع قادة المعارضة

يأتي ذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد، في 16 آذار/مارس، من دون التصويت عليه في البرلمان.

وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وجاءت تصريحات بورن قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر، الثلاثاء، للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: "علينا أن نجد السبيل الصحيح، ونحتاج إلى تهدئة الأمور".