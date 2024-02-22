بعد وصفه سابقا بالقاتل.. بايدن يكيل سيلا من "الشتائم" لبوتين

وجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى، كيلًا من الشتائم بعيدة عن معجم السياسية، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المجمع الصحفي في البيت الأبيض قول بايدن: "لدينا أبناء (..) مجانين مثل هذا الرجل بوتين وآخرين، وعلينا دائمًا أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي للإنسانية هو المناخ السائد".

ونطق بايدن بهذه الشتائم، أثناء جولته في الساحل الغربي للولايات المتحدة، في فعالية انتخابية خاصة في سان فرانسيسكو.

وفي وقت سابق، أثار بايدن خلافا دبلوماسيا عندما وصف الزعيم الروسي بأنه "قاتل". وعلق الرئيس الروسي على هذه الكلمات، وتمنى لبايدن الصحة، وأشار إلى أن تقييم الآخرين يشبه النظر في المرآة.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصف بايدن بوتين علناً بأنه "ديكتاتور"، و"جزار"، و"مجرم حرب"، وقال إنه "لا يستطيع البقاء في السلطة".

وكان السكرتير الصحفي للزعيم الروسي، ديمتري بيسكوف، قد وصف في وقت سابق مثل هذا الخطاب بأنه "غير مقبول ولا يغتفر" من زعيم دولة قتلت قنابلها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم واستخدمت الأسلحة النووية ضد اليابان.