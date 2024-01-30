بلينكن: ستتابع بعناية إجراءات "الأونروا" بشأن مزاعم "مقلقة للغاية"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستدرس بعناية الخطوات التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستجابة لما وصفها بلينكن بمزاعم "مقلقة للغاية" بمشاركة موظفين منها في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.

وقالت واشنطن إنها ستعلق مؤقتاً تمويلاً إضافياً موجهاً لأونروا بعد تقديم إسرائيل معلومات تزعم مشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجوم.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "من الضروري أن تقوم الأونروا على الفور بالتحقيق كما قالت، وأن تحاسب المسؤولين، وأن تراجع إجراءاتها".