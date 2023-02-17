كبير مسؤولي الملف الصيني في البنتاغون يصل إلى تايوان

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة عن مصدر أن كبير مسؤولي الشأن الصيني في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نائب مساعد وزير الدفاع مايكل تشيس وصل إلى تايوان في زيارة قد تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن.

ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية في تايوان حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم تعقب وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشنغ في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه "ليس متأكدًا تمامًا" بشأن الأنباء عن هذه الزيارة.