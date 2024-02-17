ميدفيديف لماسك: آلة الرقابة الأمريكية ستطاردك

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن آلة الرقابة الحكومية الأمريكية ستواصل مطاردته.

جاء ذلك في تعليق كتبه ميدفيديف على منشور لماسك عبر "إكس" قال فيه مالك المنصة، إن "المجتمع ما زال لا يفهم حتى جزءًا صغيرًا من قوة المجمع الصناعي الحكومي الرقابي".

وأضاف أنه تعرض وشركاءه إلى "هجوم لا هوادة فيه منذ أن رفع الرقابة عن منصة إكس". وتساءل الملياردير الأمريكي عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه تلك الرقابة في ملاحقته بهدف إيقافه.