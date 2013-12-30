بوتين يوقع قانونا يسجن من ينشر أفكاراً انفصالية

موسكو - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يقضي بسجن من ينشر أفكاراً انفصالية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء الروسة (نوفوستي) أن بوتين وقع على قانون قدمه الحزب الشيوعي إلى مجلس الدوما الروسي، ويقضي بتجريم من ينشرون أفكاراً انفصالية تستهدف تكامل أراضي روسيا، وتغريمهم مبلغاً يصل إلى 300 ألف روبل (9200 دولار)، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

وقال مشرعون إن الهدف من هذا القانون هو قمع الدعم الشعبي المتزايد لفكرة التخلي عن الأراضي، ذات الغالبية المسلمة، في شمال القوقاز الروسي.

لكن خبراء انتقدوا الإجراء، واتهموا السلطات بالتركيز عليه بدلاً من الاهتمام بمشاكل أكثر خطورة في المجتمع الروسي.