أمريكا تصنف جيش تحرير بلوشستان "منظمة إرهابية أجنبية"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تصنف جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية المسلحة منظمة إرهابية أجنبية.

وتقاتل الجماعة من أجل استقلال بلوشستان، وهي منطقة في جنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان التي تحد المنطقة من شمالها وإيران من الغرب.

وغالبا ما يستهدف جيش تحرير بلوشستان خطوط السكك الحديدية والطرق، مخلفا عشرات القتلى والإصابات.

ومحافظة بلوشستان التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة هم من الأقلية البلوشية السنية لطالما كانت تطالب بالاستقلال.