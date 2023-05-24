اتهام شاب بتهديد بايدن قرب البيت الأبيض

وجّهت السلطات الأمريكية إلى شاب في التاسعة عشرة من العمر تهمة "تهديد" الرئيس جو بايدن، بعدما اصطدمت شاحنة يقودها وعثر على متنها على شعار نازي، بعوائق قرب البيت الأبيض، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

ورجّحت الشرطة أن يكون السائق صدم شاحنته عمدًا بعوائق خارج متنزه لافاييت المجاور للبيت الأبيض قبيل الساعة العاشرة ليل الإثنين (02:00 فجر الثلاثاء ت غ)، مشيرة أن أحدًا لم يصب بجروح جراء الحادث.