كييف: شروط بوتين للسلام "منافية للمنطق"

قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الشروط التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام، "منافية للمنطق".

وكتب بودولياك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "إنها مهزلة بالكامل. لذا مرة أخرى يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع ’اقتراحات روسيا’ بجدية؛ لأنها منافية للمنطق".

واشترط بوتين في وقت سابق الجمعة لبدء مفاوضات السلام مع أوكرانيا، انسحاب كييف من أربع مناطق أوكرانية تحتلها روسيا جزئيا والتخلي عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.