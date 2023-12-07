ترشيح إعلامي من أصل هندي لرئاسة هيئة الإذاعة البريطانية

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر‭‭‭ ‬‬‬اليوم الأربعاء‭‭‭ ‬‬‬أن الحكومة اختارت سمير شاه، وهو مسؤول تنفيذي في التلفزيون البريطاني، ليكون مرشحها المفضل لتولي منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وشاه (71 عاما) هو الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج جونيبر تي.في. وسبق له العمل في بي.بي.سي وتلفزيون لندن ويك إند.

وقالت فريزر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر "يتمتع شاه بخبرة كبيرة يمكنه أن يعزز بها منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية".