إجراء غير مسبوق.. مكبرات صوت في غزة لبث كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة (صور)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات بتركيب مكبرات صوت في قطاع غزة، لإسماع النازحين الفلسطينيين خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن نتنياهو أمر الجيش بتنفيذ الخطوة لبث خطابه المقرر عند الساعة الرابعة (بالتوقيت المحلي) الجمعة.

وقبيل مغادرته إسرائيل، ندد نتنياهو باعتراف دول غربية بدولة فلسطين، مع توجهه الخميس الى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي الرئيس دونالد ترامب.

وشدد على أن اعتراف دول غربية تتقدمها فرنسا وبريطانيا بدولة فلسطين، والذي يأتي بعد نحو عامين من الحرب في قطاع غزة، لا يلزم إسرائيل "بأي شكل"، منددا بـ"الاستسلام المخزي لبعض القادة"، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته مطار بن غوريون الخميس "في الجمعية العامة سأتحدث عن حقيقتنا – حقيقة مواطني إسرائيل، حقيقة جنودنا، وحقيقة أمتنا"، وفق بيان وزعه مكتبه.

في وقت سابق الجمعة، ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، وزع رسالة رسمية على الوفود المشاركة في مداولات الجمعية العامة، دعا فيها إلى "الانضمام إلى حملة مقاطعة منسقة للخروج من القاعة خلال كلمة نتنياهو، اليوم الجمعة.

وبحسب تقرير القناة، طلبت الرسالة من الوفود "حضور أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى قاعة الجمعية العامة، تمهيدًا لتفعيل الهدف".

وفقًا للرسالة، فإنه "فور إعلان رئيس الجمعية العامة عن وصول نتنياهو إلى المنصة، يجب على الوفود مغادرة القاعة دفعة واحدة".

وقال الفلسطينيون في الرسالة إن هذه الخطوة تهدف إلى "توجيه رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها: أن لا أحد مستعد للتواطؤ مع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير الشرعي".