"نيويورك تايمز": انتهاج الصمت لا يجدي نفعًا مع ترامب

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن انتهاج الرئيس جو بايدن سياسة الصمت تجاه تصرفات غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب، يفتقر إلى الحكمة، كما أنه لا يُجدي نفعًا على الإطلاق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن بايدن يتشبث بالصمت منتظرًا أن يُميز الناخبون بين من سينهض بالولايات المتحدة ومن سيعمل على تدميرها، بالارتكاز على ما يتعرض له ترامب من ملاحقات قضائية، في حين لا يفوّت الجمهوريون فرصة للتشهير بالديمقراطيين.

وذهبت إلى أن التاريخ القريب يشهد على عدم جدوى هذه الإستراتيجية، عندما امتنعت هيلاري كلينتون، بناءً على نصيحة بايدن، عن الخوض في شريط "Access Hollywood" سيئ السمعة، الخاص بـ "ترامب".

وأضافت الصحيفة: "يقوم ترامب بإطلاق العنان لانتقاداته اللاذعة دون توقف، حتى يقضي على الطرف الآخر (..)، في حين يستمر بايدن برفض الرد بالمثل، ويحافظ على ضبط النفس، وهو بذلك يزيد من جراحه السياسية".

وأوضحت الصحيفة أن أغلب معارضي ترامب، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، يراهنون على رهان محفوف بالمخاطر، حيث يعتمدون بالكامل على فطنة الناخب الأمريكي.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية