رئيس فاغنر يتوعد الأوكرانيين بـ30 ألف مقاتل جديد

توعد رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين، السبت، الأوكرانيين، بتجنيد 30 ألف مقاتل جديد بحلول منتصف مايو المقبل.

وقال بريغوزين في رسالة صوتية على تلغرام إن مراكز توظيف مجموعة فاغنر، التي قال الأسبوع الماضي إنها افتتحت في 42 مدينة روسية، توظف ما بين 500 و 800 شخص في المتوسط ​​يوميًا.

وأضاف بريغوزين إن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن أولئك المتطوعين كانوا في حالة بدنية أفضل من الذين عيّنهم من قبل.