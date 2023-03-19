رئيس فاغنر يتوعد الأوكرانيين بـ30 ألف مقاتل جديد
توعد رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين، السبت، الأوكرانيين، بتجنيد 30 ألف مقاتل جديد بحلول منتصف مايو المقبل.
وقال بريغوزين في رسالة صوتية على تلغرام إن مراكز توظيف مجموعة فاغنر، التي قال الأسبوع الماضي إنها افتتحت في 42 مدينة روسية، توظف ما بين 500 و 800 شخص في المتوسط يوميًا.
وأضاف بريغوزين إن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن أولئك المتطوعين كانوا في حالة بدنية أفضل من الذين عيّنهم من قبل.
وقال: "بحلول منتصف مايو نخطط لزيادة عدد المقاتلين في وحداتنا بنحو 30 ألفًا".
وتكبدت فاغنر خسائر فادحة أثناء قيادة الجهود الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي صمدت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دموية في الحرب المستمرة منذ عام.
في يناير/ كانون الثاني، قدرت الولايات المتحدة أن فاغنر كان لديها حوالي 50 ألف مقاتل في أوكرانيا، بما في ذلك 40 ألف مدان كان بريغوزين قد جندهم من السجون الروسية مع وعد بالعفو المجاني إذا نجوا ستة أشهر.
وزعم المسؤولون الأوكرانيون أن حوالى 30 ألفًا من مقاتلي فاغنر قد فروا أو قتلوا أو جرحوا.
وشن بريغوزين حملة نشطة لعدة أشهر للتعبير عن دور فاغنر في الهجوم الروسي، حيث اشتكى مرارًا من أن كبار الضباط العسكريين فشلوا في منح مجموعته الفضل الكافي، وحتى زعم أنهم "جوعوا" جماعته من الذخيرة، وهو ما نفته وزارة الدفاع.