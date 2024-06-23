تحضر مؤتمرًا أمميًا في قطر.. طالبان تسعى للمواءمة بين خطوطها الحمراء والانفتاح

عدّ تقرير لصحيفة "المونيتور" أن موافقة حكومة "طالبان" الأفغانية على المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المقرر في الدوحة اعتبارًا من 30 يونيو الجاري يُشير إلى احتمال أن يجد المجتمع الدولي طُرقًا أفضل للتعامل مع حُكّام كابول.

وعلى الرغم من أن مشاركة "طالبان" لن تُشكل اعترافًا، بيد أنها تؤكد عمليًا انتصار دبلوماسية الحركة الأفغانية في الحفاظ على خطوطها الحمراء وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات تدريجيًا مع بقية العالم، وفق التقرير.

دعم المشاركة الدولية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الهدف الرئيسي للجولة الثالثة من المحادثات هو زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر تماسكًا وتنسيقًا وتنظيمًا".

وبحسب التقرير، "لم تعترف أي دولة أخرى بالحكومة الأفغانية الجديدة منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في العام 2021، وأصبح تحديد النهج الصحيح في كيفية التعامل مع الجماعة بشكل بناء دون الأخذ في الاعتبار عناصرها المتطرفة تحديًا للمجتمع الدولي" وفق تعبيره.

وعُقد مؤتمر الدوحة الأول، الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مايو 2023، لتعزيز المشاركة والمساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن لم تتم دعوة "طالبان"، ونتيجة لذلك، رفضت الحركة حضور الاجتماع الثاني الذي عقد في فبراير من هذا العام، الذي حضره ممثلون مختصون من 25 دولة.