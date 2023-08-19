تايوان تندد بشدة بالمناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع في تايوان، إنها رصدت بدءا من صباح اليوم السبت 42 طائرة و8 سفن صينية تشارك في تدريبات حول الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن 26 طائرة صينية إجمالا عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الذي كان سابقا بمثابة حاجز غير رسمي، أو عبرت من فوق خطها "الممدد".

ونددت الوزارة بقوة بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

وقالت الوزارة إن "إطلاق التدريبات العسكرية في هذا الوقت لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وليس ذلك فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضا على عقلية (الصين) العسكرية".

من جانبه، قال "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في تايوان، إن المناورات العسكرية الصينية ليست فقط محاولة للضغط على الجزيرة، وإنما تهدف أيضا إلى التأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها في تايوان في يناير/ كانون الثاني.