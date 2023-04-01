أذربيجان تعتقل 8 أفراد بتهمة التجسس لصالح إيران

وفي 19 من فبراير/شباط الماضي، فُقد مواطن من جمهورية أذربيجان يدعى "فريد صفرلي" بعد سفره إلى إيران، ولم تنجح والدته في البحث عن ابنها.

وذكرت والدته "ديلارا عسكارو"، لإذاعة صوت أمريكا بالنسخة الفارسية، أن "ولدها اختفى بعد سفره إلى إيران وأنها مازالت لا تعرف شيئًا عن حالة ابنها وتواصل البحث عنه".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين الجمهورية الإسلامية وأذربيجان، وقد تبادل البلدان الاتهامات والتصريحات المتشنجة.

وكانت باكو قد أغلقت سفارتها في طهران وقامت بنقل جميع موظفي سفارتها وسجلت شكاوى ضد إيران في بعض المنتديات الدولية والإقليمية التي إيران عضو فيها، بسبب هجوم تعرضت له السفارة الأذربيجانية من قبل إيراني في 27 من يناير/كانون الثاني الماضي.