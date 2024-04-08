روسيا: دول غربية توعز لوسائل إعلامها بعدم كشف حقيقة هجوم كروكوس

وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة في "تيلغرام": "يلاحظ عدم جواز إظهار التعاطف والمشاعر الإنسانية تجاه الشعب الروسي. تبدو في غاية الوقاحة محاولات الغرب لإلهاء المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين، وذلك عن طريق المنع القاطع لكشف الحجم الحقيقي للمأساة في وسائل الإعلام الغربية".

وأضاف البيان "ويتلخص ذلك في التعتيم على عدد ضحايا الهجوم الإرهابي، ومقتل الأطفال، وعدم التطرق إلى ردود فعل المواطنين العاديين على ما حدث".

وكان وقع هجوم إرهابي على مبنى كروكوس سيتي هول في الـ22 من مارس الماضي، في مدينة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، أسفر عن مقتل 145 مواطنًا بينهم عدة أطفال.

وتم اعتقال منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في الـ23 من مارس في مقاطعة بريانسك.