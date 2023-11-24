الأولى منذ 2019.. قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين

يعقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين، نهاية الأسبوع، في بوسان، أول محادثات ثلاثية لهم منذ عام 2019، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية في سول، اليوم الجمعة.

وسيلتقي الوزراء بارك جين ويوكو كميكاوا ووانغ يي، يوم الأحد المقبل، في مدينة بوسان الجنوبية الساحلية على وقع تزايد قلق بكين إزاء تنامي العلاقات الأمنية لطوكيو وسول مع واشنطن.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد أيام على إطلاق كوريا الشمالية أول قمر اصطناعي للتجسس ووضعه في المدار، ما أدى إلى تعليق اتفاق عسكري بين الكوريتين منذ عام 2018، يهدف إلى نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا "المتنامية والخطيرة"، ودعا الصين حليفة بيونغ يانغ الرئيسية إلى ضبط الشمال المسلح نوويًا.

ويعتزم الوزراء في الاجتماع المرتقب "تبادل الآراء بشكل مكثف حول اتجاه تطوير التعاون الثلاثي، والأوضاع الإقليمية والدولية"، وفق بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وسيمهد الوزراء أيضًا لقمة ثلاثية مستقبلية بين قادة الدول الثلاث.