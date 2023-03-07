بمناسبة يوم المرأة.. واشنطن تكرّم المرأة الإيرانية لشجاعتها في قيادة الاحتجاجات



أعلنت واشنطن الإثنين أنّ الحفل السنوي لتوزيع "الجائزة الدولية للنساء الشجاعات" الذي سيقام في البيت الأبيض الأربعاء سيتخلّله تكريمٌ للمرأة الإيرانية التي قادت حركة الاحتجاجات الواسعة النطاق في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ الحفل الذي يُقام سنوياً بمناسبة "يوم المرأة العالمي" سيمنح هذا العام النساء والفتيات الإيرانيات جائزة فخرية باسم وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت التي توفيت العام الماضي.

وأضاف البيان أنّ السيّدة الأولى جيل بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن سيوزّعان الجوائز خلال هذا الحفل.

وقالت الوزارة في بيانها إنّه "في الأيام التي أعقبت وفاة (مهسا) أميني، خرجت نساء وفتيات إيرانيات إلى الشوارع، وبعضهن خلعن أحجبتهنّ وأحرقنها، وقصصن شعورهنّ".