مؤسسة إيرانية تكافئ مهاجم سلمان رشدي بقطعة أرض

ودفع منفذ الهجوم، ويدعا هادي مطر، وهو شيعي أمريكي من نيوجيرزي، لكنه لبناني الأصل، ببراءته في تهم محاولة القتل والاعتداء من الدرجة الثانية.

وقال محمد إسماعيل زارعي الأمين العام للشبكة الشعبية لتنفيذ فتوى الإمام الخميني: "نشكر بصدق الشاب الأمريكي على العمل الشجاع الذي قام به وإسعاده المسلمين بفقء إحدى عيني رشدي وتعطيل إحدى يديه".

وأضاف: "لم يعد رشدي الآن أكثر من مجرد ميت على قيد الحياة ولتكريم هذا العمل الشجاع سيتم إهداء نحو ألف متر مربع من الأراضي الزراعية لهذا الشخص أو لأي من ممثليه القانونيين".

وكان من المزمع أن يلقي رشدي محاضرة عن الحرية الأدبية في مؤسسة بمنطقة تشاوتاوكوا، حينما سارع مطر إلى المنصة وطعنه بحسب ما أعلنته الشرطة.

ويأتي الهجوم بعد 33 عاما من إصدار آية الله روح الله الخميني الزعيم الأعلى السابق في إيران، فتوى بإهدار دم رشدي في أعقاب أشهر قليلة من نشر كتابه "آيات شيطانية" المثير للجدل.