وسط حديث عن هجوم أوكراني مضاد.. روسيا تستبدل قائد اللوجستية العسكرية
أعلنت روسيا اليوم الأحد تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائدًا للوجستية العسكرية بدلًا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها.
وأفاد الجيش في بيان: "بتعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائبًا لوزير الدفاع الروسي مكلفًا بالإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية".
وكان كوزمنكوف يشغل منذ عام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي "روسغفارديا".
من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ أيلول/سبتمبر، علمًا أنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.
وفرضت أطراف غربية على ميزينتزيف الذي اصطلحت وسائل إعلام خارجية على تسميته "جزار ماريوبول"، عقوبات لدوره في الحصار الذي فرضه الجيش الروسي لأشهر على المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وتعريضها لدمار هائل قبل احتلالها بالكامل في أيار/مايو 2022.
ولم يصدر عن الجيش الروسي أو في وسائل الإعلام المحلية، أي إعلان رسمي عن إبعاد ميزينتزيف من منصبه.
وواجه الإمداد اللوجستي الروسي مصاعب جمة منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ووضعت إمكاناته على المحك مع قرار الرئيس فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر، إطلاق حملة تعبئة شملت مئات الآلاف من الرجال سعيًا لوقف الخسائر الميدانية التي كانت قواته تمنى بها على يد الجيش الأوكراني المدعم بأسلحة غربية.
ويأتي الإعلان الروسي بعد يومين من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن الاستعدادات للهجوم المضاد "شارفت على نهايتها".
وأضاف في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي أنه "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلمت جزئيًا.. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".
وتقول كييف منذ أشهر إنها تعتزم شن هجوم لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.