وسط حديث عن هجوم أوكراني مضاد.. روسيا تستبدل قائد اللوجستية العسكرية

أعلنت روسيا اليوم الأحد تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائدًا للوجستية العسكرية بدلًا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها.

وأفاد الجيش في بيان: "بتعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائبًا لوزير الدفاع الروسي مكلفًا بالإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية".

وكان كوزمنكوف يشغل منذ عام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي "روسغفارديا".

من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ أيلول/سبتمبر، علمًا أنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.