معرض ليفانتي الإيطالي يستبعد إسرائيل

استبعدت إدارة معرض "ليفانتي" الإيطالي إسرائيل عن دورته الـ88، والمقرر أن تقام من 15 إلى 21 أيلول/سبتمبر المُقبل في مدينة باري عاصمة مقاطعة بوليا.

وأدان رئيس مؤسسة تاتاريلا فرانشيسكو جوبيلي، ونائبه فابريتسيو تاتاريلا، استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي، الذي يعد أحد المعارض التجارية الإيطالية الرئيسية، معتبران أن الاستبعاد "ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة انحراف أيديولوجي وغير ليبرالي خطير في باري"، وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تلغي تأشيرات دبلوماسيين أستراليين

وأوضحا في بيان، اليوم الاثنين، أنه "بعد تسليم مفاتيح المدينة لشخصية مثيرة للجدل مثل المقررة الأممية الخاصة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، فإن دعوة رئيس البلدية فيتو ليتشيزي لمقاطعة إسرائيل، التي لاقت ترحيبًا من المعرض، تشهد على تقييد الحريات في المدينة، ولهذا السبب، تدين مؤسستنا هذا النوع من القرارات".

وأضافا أن "هذا القرار خاطئ شكلًا ومضمونًا؛ لأن المعرض يعبّر عن موقفه بتصريح متحيز وأيديولوجي لا يليق بهيئة مؤسساتية"، فـ"اختيار استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، الذي لا تشاطره شخصيات مثل عضو مجلس الشيوخ مدى الحياة ليليانا سيغري (يهودية) له دلالة رمزية بهذا المعنى" بحسب قولهما.

أخبار ذات علاقة إسبانيا تُطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجن"

وأشارا إلى أن "ربط دولة إسرائيل بأكملها وجميع الإسرائيليين بالخيارات السياسية للحكومة الإسرائيلية ليس خاطئاً فحسب، بل خطيرًا، وتمييزيًا أيضًا، مما يُفاقم المشاعر المعادية لإسرائيل في باري وإيطاليا".