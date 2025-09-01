بوتين يصل إلى بكين لعقد محادثات مع قادة الصين

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين بعد مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع القادة الصينيين في بكين، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الروسي يوم الأربعاء المُقبل إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ80 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وكان بوتين قد التقى في وقت سابق من اليوم الاثنين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين عبر تلغرام "فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يبدآن اجتماعا ثنائيا"، مرفقا الخبر بفيديو يظهر الرجلين يتصافحان. وكانت الرئاسة الروسية أوضحت في وقت سابق أن هذا الاجتماع سيركز خصوصا على برنامج طهران النووي.

واقترح بوتين أن تبيع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سندات مشتركة، في خطوة من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي فيما بينها.

وطرح بوتين أيضا خلال قمة للمنظمة في الصين فكرة عمل منظومة مدفوعات مشتركة للتسويات التجارية.

وأُسِّست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتضم عشر دول: الصين، وروسيا، والهند، وباكستان، وإيران، وقازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وروسيا البيضاء.