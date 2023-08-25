إسرائيل تستأنف العمل في مشروع التوربينات الهوائية بالجولان ‎

تستأنف السلطات الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، أعمال بناء مشروع توربينات الرياح شمالي هضبة الجولان بعد فشل كافة مساعي التسوية التي شارك فيها مسؤولون في مكتب نتنياهو، مع أبناء الطائفة الدرزية في الجولان، وإثر انتهاء مدة تجميد بناء المشروع على أراضي ثلاث قرى.

وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجه الحكومة لاستئناف العمل بالمشروع من جديد، في مرحلة أولية لبناء ثمانية توربينات هوائية تعتبرها بعيدة عن القرى الدرزية، منعا لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين يعارضون بناء توربينات الرياح على أراضيهم وتمثل خطرا بيئيا على المنطقة.

وأوضحت القناة أن مساعي التسوية التي جرت بمشاركة مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة مع زعماء الطائفة الدرزية، وصلت إلى "طريق مسدود".

وفي 22 حزيران الماضي، تصدى الدروز في الجولان للمشروع، واندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية حينها، ما استدعى الحكومة وقف العمل بالمشروع لحين تقرير وجهات النظر وإيجاد حل مرضي للطرفين من خلال الجلسات والمداولات.