محلل عسكري: روسيا تحاول استنزاف القوات الأوكرانية في عدة جبهات

قال محلل عسكري، لـ"إرم نيوز"، إن القوات الروسية بدأت الآن شن هجمات في جبهات مختلفة؛ لاستنزاف القوات الأوكرانية، وإدخالها في معارك جانبية، كما حصل في معركة باخموت التي استمرت نحو 8 أشهر.

جاء ذلك في قراءة لآخر تطورات الحرب في أوكرانيا، خصوصًا بعد فشل كييف في تحقيق أهدافها بالوصول إلى بحر أزوف، واستعادة المناطق الجنوبية التي احتلتها القوات الروسية العام الماضي.

ويشير المحلل العسكري إلى أن روسيا الآن تستخدم الأسلوب ذاته من خلال معركة افديفكا لجذب انتباه القوات الأوكرانية بعيدًا عن الجبهة الجنوبية، وصد محاولة القوات الأوكرانية عبور نهر الدنيبر.

ويوضح المحلل العسكري أن هناك ثلاث معارك رئيسية تدور رحاها الآن في ثلاث جبهات مختلفة، الجبهة الأولى في شرق مقاطعة خاركيف حيث تدور معركة كوبيانسك، والمعركة الثانية تدور في وسط مقاطعة دونيتسك وهي معركة افديفكا، إذ تحاول القوات الروسية تطويق هذه المدينة من عدة اتجاهات، بينما المعركة الثالثة تدور الآن في جنوب خيرسون.