محلل عسكري: روسيا تحاول استنزاف القوات الأوكرانية في عدة جبهات
قال محلل عسكري، لـ"إرم نيوز"، إن القوات الروسية بدأت الآن شن هجمات في جبهات مختلفة؛ لاستنزاف القوات الأوكرانية، وإدخالها في معارك جانبية، كما حصل في معركة باخموت التي استمرت نحو 8 أشهر.
جاء ذلك في قراءة لآخر تطورات الحرب في أوكرانيا، خصوصًا بعد فشل كييف في تحقيق أهدافها بالوصول إلى بحر أزوف، واستعادة المناطق الجنوبية التي احتلتها القوات الروسية العام الماضي.
ويشير المحلل العسكري إلى أن روسيا الآن تستخدم الأسلوب ذاته من خلال معركة افديفكا لجذب انتباه القوات الأوكرانية بعيدًا عن الجبهة الجنوبية، وصد محاولة القوات الأوكرانية عبور نهر الدنيبر.
ويوضح المحلل العسكري أن هناك ثلاث معارك رئيسية تدور رحاها الآن في ثلاث جبهات مختلفة، الجبهة الأولى في شرق مقاطعة خاركيف حيث تدور معركة كوبيانسك، والمعركة الثانية تدور في وسط مقاطعة دونيتسك وهي معركة افديفكا، إذ تحاول القوات الروسية تطويق هذه المدينة من عدة اتجاهات، بينما المعركة الثالثة تدور الآن في جنوب خيرسون.
وفي معركة افديفكا وسط مقاطعة دونيتسك، تحاول القوات الروسية السيطرة على مدينة افديفكا لغايتين: الأولى تشتيت انتباه الأوكرانيين بعيدًا عن نهر الدنيبر، والغاية الثانية إبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك التي تتعرض للقصف المدفعي الأوكراني بشكل متواصل، بحسب المحلل العسكري.
وتهاجم روسيا مدينة افديفكا من عدة اتجاهات من أجل تطويقها، إذ قامت خلال الأيام الماضية بمناورة أخرى وهي الهجوم من المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة من خلال لواء المشاة جبلي روسي (اللواء الخامس والخمسين) الذي بدأ مهاجمة المناطق الجنوبية الشرقية؛ بهدف الوصول إلى وسط المدينة ورد القوات الأوكرانية من وسطها.
وتمكن هذا اللواء من السيطرة على المنطقة الصناعية الجنوبية بأكملها وكذلك محطة تحلية المياه الخاصة بمقاطعة دونيتسك، وكذلك الوصول إلى شارع غروشفسكا أول شوارع مدينة افديفكا من الجهة الجنوبية.
لكن السؤال الذي يدور الآن، وفقًا للمحلل العسكري، هو بشأن الخطوة المقبلة للقوات الروسية التي بدأت بالتوغل من المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة افديفكا.
ويقول المحلل العسكري إن أمام القوات الروسية خيارين: الأول تطويق المدينة من الشمال ومن الجنوب، والخيار الثاني هو مواصلة اقتحام المناطق الجنوبية الشرقية؛ من أجل الوصول إلى وسط المدينة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية قد تشاغل نظيرتها الأوكرانية في مختلف الجبهات لاستنزافها.