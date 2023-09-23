تحذير تايواني من "خروج الوضع عن السيطرة" بسبب تدريبات الصين

قال وزير الدفاع في تايوان، اليوم السبت، إن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي.

وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي أرضاً تابعة لها، في السنوات الأخيرة العديد من التدريبات المماثلة حول الجزيرة سعياً لتأكيد مطالبها السيادية والضغط على تايبه.