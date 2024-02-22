حذَّر مسؤولون روس مِن تبعات الحديث عن خطوة مرتقبة لتزويد حلف شمال الأطلسي "الناتو" أوكرانيا بمقاتلات إف-16، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تأجيجًا للصراع.

عضو مجلس الدوما (البرلمان) الروسي النائب عن منطقة القرم، اللواء الاحتياطي ليونيد إيفليف، اعتبر أن الاستعدادات لنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تشير إلى اهتمام "الناتو" المباشر بإذكاء الصراع مع روسيا.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قال في مقابلة مع راديو "ليبرتي" المحظور في روسيا، إنه لا يستطيع تحديد التوقيت الدقيق لنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، لكنه يود أن يحدث ذلك "في أقرب وقت ممكن".

وفي رأيه، سيكون للقوات المسلحة الأوكرانية الحقُّ في استخدام هذه المقاتلات لضرب "أهداف عسكرية روسية خارج أوكرانيا".

وقال إيفليف لوكالة ريا نوفوستي الروسية: "أكد ينس ستولتنبرغ، الذي يشرف على أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي، مرة أخرى الاهتمام المباشر للولايات المتحدة وأوروبا الغربية بمواصلة الصراع العسكري مع روسيا".

ووفقًا له، فقد فقدت أوكرانيا سيادتها إلى حد كبير، حتى أنه بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، لم يكتف المنسقون الغربيون بتزويد المعدات العسكرية والأسلحة، بل بدؤوا بالفعل في تحديد أهداف الضربات الموجهة للأراضي الروسية.

وأكد النائب: "لكنهم لن ينجحوا. انتصارات الجيش الروسي في منطقة القتال والسيطرة على مدن وبلدات جديدة ستستمر".

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تقديم مقاتلات إف-16 إلى كييف. وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول أخرى بمجرد استكمال طياريها التدريب.