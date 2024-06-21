باكستانيون يقتلون "مدنس قرآن" ضرباً وحرقاً

أعلنت السلطات الباكستانية أن رجلًا متهمًا بـ"تدنيس القرآن"، قُتل وأُحرِق على أيدي حشد من الناس أخرجوه من مركز للشرطة، حيث كان محتجزًا لحمايته.

وقال مصدر في شرطة التدخل السريع لوكالة "فرانس برس": "مساء 20 الشهر الجاري، قبض سكان محليون في منطقة مادي على رجل بدعوى أنه أحرق القرآن، وتدخلت الشرطة وأنقذته واقتادته إلى مركز الشرطة المحلي"، وأكد المصدر أن الرجل لم يكن من المنطقة.

ولكن الحشود وبتحريض من مساجد محلية، توجّهت إلى مركز الشرطة ورشقته بالحجارة.

وقال المصدر "لتفريق الحشد الغاضب، أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء ما استفز الحشد الذي تمكّن من التغلب على الشرطة وسحب الرجل إلى الخارج وضربه بالعصي حتى الموت".

وفي وقت لاحق، سكب بعض الأشخاص البنزين على جسمه وأحرقوه، بحسب المصدر.

وأكد مسؤول محلي الحادثة وقال: "بعد قتل الرجل، بدأ المتظاهرون الغاضبون إلقاء الحجارة على الشرطة التي أجبرتهم على مغادرة المركز".

واستمر التوتر في المنطقة وأغلق متظاهرون الطريق الرئيسي، بحسب المسؤول.