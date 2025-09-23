مسؤول فرنسي: إيران لم تستوف شروط تفادي إعادة فرض العقوبات

قال مصدر دبلوماسي فرنسي بعد اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع نظيرهم الإيراني اليوم الثلاثاء إن طهران لم تستوف بعد الشروط التي وضعتها الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، لتفادي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وقال المصدر: "في الوقت الحالي، لم تستوف إيران الشروط، لكن المناقشات ستستمر لاستكشاف كل الاحتمالات على أكمل وجه"، بحسب "رويترز".

وتابع: "سنبقى مستعدين حتى اللحظة الأخيرة. الكرة في ملعب إيران"، مضيفا أنه إذا لم يحرَز أي تقدم بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر أيلول، فسيعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة.