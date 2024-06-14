مصدر روسي لـ"إرم نيوز": تدمير منشأة عسكرية أوكرانية قرب مطار جولياني

أفاد مصدر عسكري روسي مطلع بأن القوات الروسية دمرت منشأة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مطار جولياني في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إنه "استُهدِفَت منشأة عسكرية بالصواريخ بالقرب من مطار جولياني جنوب غربي كييف ودُمِّر الهدف".

وحول الوضع على جبهة دونيتسك، أوضح المصدر أنه "بعد قتال عنيف تمكنت قواتنا من اختراق دفاعات العدو ودخلت بلدة كارلوفكا في دونيتسك وبدأت القوات بتحريرها فعلًا من القوات الأوكرانية".

وأضاف "سقط عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش الأوكراني الذي بدأ بالانسحاب، وسيُعلَن عن تحرير هذه البلدة كاملة قريبًا جدًا".

وفيما يخص التطورات الميدانية في مقاطعة خاركيف قال: "في مدينة فولشانسك تعمل قواتنا على تعزيز تمركزها في المناطق التي سُيطرعليها داخل المدينة".

وأضاف "لا تزال المدينة تشهد قتالًا عنيفًا، ولكن القوات الروسية تمكنت من دخول أجزاء من شارع كولتسيفايا وشارع بوشكين الرئيسين في فولشانسك".