"الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين لين ترايسي سفيرة في روسيا

وسبق للين ترايسي أن عملت في جمهوريات سوفياتية سابقة، هي جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان. وكانت أيضا بين 2006 و2009 أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين في مدينة بيشاور الباكستانية، ونجت من هجوم نفّذه مسلّحون على سيارتها الرسمية.

وأتى هذا التصويت قبل إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا أمام الكونغرس في رحلته الأولى إلى الخارج منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير.

وقال السيناتور بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "حتّى لو واصل بوتين حربه الهمجية هذه، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير يمثّلها في موسكو".

وصرّح أمام مجلس الشيوخ أن لين ترايسي "تتمتّع بالجرأة اللازمة لأداء هذه المهام في وجه حكومة معادية، ولتمثيل أمريكا خارج نطاق الكرملين".