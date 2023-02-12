بروكسل تعلن إحباط هجوم مسلح قرب مسرح يستضيف مسابقة ملكة جمال بلجيكا

أعلن الادعاء العام الفدرالي البلجيكي أنّ البلاد تجنّبت على الأرجح "هجوما" السبت في منطقة لابان الساحلية حيث اعتُقِل مسلّح قرب مسرح كان يستضيف في المساء مسابقة لانتخاب ملكة جمال بلجيكا 2023.

في حوالى الساعة 17,30 (16,30 ت غ) اعتُقل رجل أربعيني بحوزته سلاح ناري حسبما قال لوكالة فرانس برس إريك فان دير سيجبت المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي. وعُثر لاحقا على سلاح ناري آخر في سيارته وفق المتحدث.

وأضاف المتحدث "نحن لا نقول أي شيء في هذه المرحلة عن الدوافع. هذا سيكون موضع تحقيق" لكن "تجنبنا هجوما على الأرجح"، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص كان حضورهم إلى ذلك المكان متوقعا.