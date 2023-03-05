انضمام 37 طيارا مقاتلا لموجة الاحتجاجات يثير مخاوف سلاح الجو الإسرائيلي

ويثير انضمام ضباط وجنود الجيش، من أذرعه المختلفة، إلى موجة الاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات الخاصة بوزير القضاء ياريف ليفين، والمدعومة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مخاوف كبيرة عبَّرت عنها قيادات بالجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

صحيفة "معاريف" ذكرت اليوم الأحد، أن الطيارين الـ 37 أبلغوا قائد "السرب 69" توقفهم عن المشاركة في التدريبات بدءًا من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنهم سيعقدون بدلًا من ذلك اجتماعًا لمناقشة موضوع "الديمقراطية ووحدة الشعب".

ورأت الصحيفة أن التصدع بالمجتمع الإسرائيلي يزداد اتساعًا، لافتة إلى أن "السرب 69" يعد أحد الأسراب الرائدة بسلاح الجو.

أمَّا صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد نوهت إلى أن السرب المشار إليه، كان قد شارك في قصف المفاعل السوري في دير الزور، في أيلول/ سبتمبر 2007، ويشارك في العديد من الهجمات التي تنسب لإسرائيل في سوريا.

ونقلت عن مصادر رفيعة بالجيش الإسرائيلي، أن هذا الإعلان "يعد خطيرًا"، لافتة إلى أن ثمة مخاوف كبيرة من أن يفقد هؤلاء مهاراتهم العملياتية حال انقطعوا عن التدريبات، كما أكدت أن من بين الموقعين على إعلان الرفض اثنين برتبة عميد، واثنين آخرين من قادة الدفاع الجوي السابقين.