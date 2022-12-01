وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في سوريا

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، عن "معارضته القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن أوستن "أبلغ نظيره التركي في اتصال هاتفي يوم الأربعاء معارضته القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا".